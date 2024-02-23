انتخابات نقابة المهندسين 2024 بمحافظة الغربية.. التزكية تحسم 4 مقاعد

تشهد انتخابات نقابة المهندسين 2024، في محافظة الغربية، إقبالا متوسطا من قبل أعضاء الجمعية العمومية للمٌشاركة في انتخابات التجديد النصفي لمجلس النقابة في الغربية الذي يتكون من 14 مقعدا، بينهم مقعد نقيب الغربية.

انتخابات نقابة المهندسين 2024 بمحافظة الغربية

قال المهندس محمود عاطف، أمين نقابة المهندسين بالغربية، إن انتخابات نقابة المهندسين 2024 بمحافظة الغربية، تتم بدون أي معوقات إذ تجري انتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس نقابة المهندسين بالغربية، في لجنتي بالمحلة وطنطا، وتحت إشراف قضائي كامل.

مقاعد انتخابات نقابة المهندسين 2024 بمحافظة الغربية

وأشار أمين نقابة المهندسين في الغربية، إلى أن المنافسة في انتخابات نقابة المهندسين 2024 بمحافظة الغربية، تجرى على 7 مقاعد تم حسم 4 منها بالتزكية لعدم وجود منافسين أمام أعضاء المجلس الحالي، وهم إيناس خاطر، ومحمد السجيني شعبة الكهرباء، وأسامة حجاج، محمود صبحي شعبة ميكانيكا.

وأوضح «عاطف»، أن المٌنافسة على مقاعد شعبة مٌدني، يتنافس عليها 5 مرشحين وهم «محمود عبد العزيز، وأمين عمار، ومحمد عبد الرحمن، وحسام طلعت، ومدحت كامل»، وتشهد الانتخابات إقبالا متوسطا من قبل أعضاء الجمعية العمومية.