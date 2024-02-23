رابط وموعد الاستعلام عن نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري بالمحافظات

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تحديد رابط وموعد الاستعلام عن نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري في المحافظات، بعد أنّ جرى التقديم عليها لمدة تصل إلى شهر، وغلق باب التقديم 15 فبراير الجاري.

رابط نتيجة مسابقة البريد المصري بالمحافظات

وأشار الجهاز إلى أنه يوجد رابط محدد يمكن من خلاله الاستعلام عن نتيجة المسابقة من هنا، ثم اتباع الآتي:

- الدخول على الرابط

- الضغط على استعلام

- كتابة الوظيفة المحددة

- كتابة البيانات المطلوبة

- الضغط على استعلام

- في حالة القبول، سيحدد موعد من أجل عمل الاختبار في الجهاز المركزي.

- في حالة عدم ظهور النتيجة، ستظهر رسالة «حاول في وقت آخر».

موعد إعلان نتيجة مسابقة وظائف البريد المصري في المحافظات

وأشار إلى استمرار فرز المتقدمين إلى مسابقة وظائف البريد المصري في مختلف التخصصات، وستُعلن النتيجة بين 10 و45 يومًا كحد أقصى أول شهر أبريل.

وظائف مسابقة البريد المصري في المحافظات

- مهندس كهرباء.

- مهندس تخطيط النقل.

- مهندس ميكانيكا سيارات.

- مهندس تشغيل وسائل النقل.

- أخصائي مكتب بريد.

- أخصائي خدمة عملاء.