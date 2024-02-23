انتخابات نقابة المهندسين 2024 بمحافظة بورسعيد.. منافسة بين 19 مرشحا

تواصل مقار اللجان الانتخابية استقبال أعضاء الجمعية العمومية للإدلاء بأصواتهم في التجديد النصفي لانتخابات نقابة المهندسين 2024 بمحافظة بورسعيد التي يتنافس فيها 19 مرشحا على 7 مقاعد تحت إشراف قضائي، ومن أبرز الناخبين اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

انتخابات نقابة المهندسين 2024 محافظة بورسعيد

وأعلن المهندس أحمد عبد الواحد رئيس لجنة الانتخابات، توافد أكثر من 500 ناخب خلال الساعات الأولى من بدء التصويت في انتخابات نقابة المهندسين 2024 محافظة بورسعيد، حيث يتنافس 19 مرشحا في الانتخابات مقسمين إلى 7 لـ«الميكانيكا»، و8 لـ«المدني» و4 لـ«الكهرباء» للمنافسة على 7 مقاعد، وهي «مقعدين لشعبة هندسة الميكانيكا، ومقعدين لشعبة الهندسة الكهربائية، 3 مقاعد لشعبة هندسة مدني»،

وأضاف المهندس أحمد عبد الواحد أن إجمالي أعضاء الجمعية العمومية ببورسعيد 11500 ناخب.

محافظ بورسعيد يدلي بصوته

وكان اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، أدلى بصوته في انتخابات نقابة المهندسين 2024، محافظة بورسعيد، بحضور الدكتور أحمد داوود نقيب المهندسين، وفوزي الوالي رئيس حي العرب.

وأشاد محافظ بورسعيد، بإقبال الجمعية العمومية للنقابة على الانتخابات وظهورهم بشكل حضاري يعكس قيمة المهنة العظيمة، مٌبدياً سعادته بتواجده وسط المهندسين وحرصه الدائم على المشاركة في الحدث، مؤكدا أن هذا التوافد يأتي إيمانا من مهندسي بورسعيد بحقهم في اختيار من يمثلهم، وثقة في نزاهة العملية الانتخابية.

وأكد اللواء عادل الغضبان، أن المهندسين يلعبون دورا حيويا في المشروعات التي يتم تنفيذها في المحافظة، حيث توافد المئات من أعضاء الجمعية العمومية لنقابة المهندسين الفرعية ببورسعيد على لجان الانتخابات