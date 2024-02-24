«الأرصاد» تكشف عن أماكن سقوط الأمطار اليوم.. هل تصل القاهرة الكبرى؟

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من حالة الطقس، اليوم السبت، إذ من المتوقع أن يكون مائلا للبرودة نهارا على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، دافئا على شمال الصعيد، مائلا للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

أماكن سقوط الأمطار اليوم

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة اليوم على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية وسيناء، وتكون الأمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة ومناطق من جنوب البلاد .

ولفتت «الأرصاد» إلى أنه من المتوقع أيضا أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء، يصاحبها ظهور للشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.

درجات الحرارة اليوم السبت

- القاهرة والوجه البحري.. العظمى 22 والصغرى 13 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية.. العظمى 21 والصغرى 12 درجة مئوية.

- جنوب سيناء.. العظمى 27 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد.. العظمى 24 والصغرى 18 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد.. العظمى 29 والصغرى 15 درجة مئوية.