ظاهرة جوية تضرب البلاد.. تحجب الشمس وتسبب برودة في الطقس

لا تزال متابعة الأحوال الجوية أكثر ما يهم المواطن خلال الأيام الحالية بسبب التقلبات السريعة المتلاحقة، إذ يمر الطقس بالعديد من التطورات والتباينات في درجات الحرارة، إثر الظواهر الجوية المختلفة بين النادرة والشديدة.

ظاهرة جوية تسيطر على الأجواء

واليوم، عاد مُجددًا المواطنون يشعرون بالبرودة، على الرغم من الأجواء الدافئة التي سيطرت على البلاد الأيام الماضية.

ووفقًا لما ذكرته هيئة الأرصاد الجوية، فإن تأثير الغطاء السحابي لا يزال مستمرا على مصر الوسطى والسواحل الشمالية والدلتا والقاهرة ومدن القناة وسيناء، وهو ما يصاحبه سقوط للأمطار على مناطق متفرقة، كما تزداد فرص سقوط الأمطار مع دخول المساء، لتظل الأجواء باردة نهارا شديدة البرودة ليلا على كافة الأنحاء.

تحجب الشمس.. ظاهرة جوية مصحوبة بأمطار

ويشير الغطاء السحابي إلى كمية السحب التي تغطي جزء من السماء، وغالبًا ما يحدث عندما تتكون السحب في طبقات أو بقع متراكبة، وفقًا للمنظمة العالمية للأرصاد الجوية «wmo».

وعادًة ما تكون نوع من أنواع السحب العالية أو المرتفعة، التي عادًة ما تنتقل من الأماكن الاستوائية إلى العروض الأعلى، وتتكون السحب حينما ينخفض الضغط في طبقات الجو العليا بشكل كبير، ما يؤدي إلى تطاير قمم السحب العملاقة عند خط الاستواء.

ويعمل الغطاء السحابي على حجب أشعة الشمس، مصحوبا بسقوط أمطار متفرقة.

14 محافظة تضربها الأمطار

وكانت هيئة الأرصاد الجوية، أشارت إلى تعرض 14 محافظة إلى سقوط أمطار بنسبة 40% على مدار اليوم بالتزامن مع المنخفض الجوي، وهي «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، الغربية، الشرقية، كفر الشيخ، الدقهلية، دمياط، بورسعيد، أسيوط، سوهاج، المنيا، المنوفية، البحر الأحمر».