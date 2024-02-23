حالة الطقس الأيام المقبلة بالمحافظات.. تحذير من ظاهرة جوية على الطرق

ظاهرة جوية تنتظر المسافرين على الطرق في الساعات الأولى من صباح غدٍ السبت، وتستمر لمدة أسبوع على الطرق الواصلة بين المحافظات، خاصة الطرق الزراعية والسريعة بين الوجه البحري والسواحل الشمالية والقاهرة، حسبما ذكرت غرف العمليات بالمحافظات.

ظاهرة جوية تستمر لمدة أسبوع على المحافظات

وحذرت غرف العمليات المواطنين من السفر في الساعات الأولى بداية من صباح غد من الساعة 4 فجرا حتى الساعة 9 صباحا على مدار الأسبوع المقبل، بسبب تعرض المحافظات لظاهرة جوية وهي شبورة مائية.

وتوقعت الأرصاد الجوية أن تتعرض الطرق إلى شبورة مائية علي الطرق السريعة والطرق الزراعية والطرق القريبة من المسطحات المائية الواصلة بين القاهرة والوجه البحري سواء شمال أو جنوب الوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

نصائح للمسافرين للتعامل بحذر مع الشبورة المائية

ودعت الشبكة الوطنية للطوارئ المواطنين والسائقين إلى ضرورة اتباع التعليمات الآتية لعدم وقوع حوادث عند الاضطرار للسفر

- التأكد من عمل وسلامة ماسحات زجاج السيارات.

- عدم إغلاق نوافذ السيارة وقت الشبورة لعدم تكونها داخل السيارة، مما تسبب ضباب في الرؤية علي السائق

- التأكد من سلامة، وعمل مصابيح السيارة الإمامية والخلفية بشكل طبيعي وعدم تعرضها للتلف من أجل الإنارة في حالة الضباب

- حرص السائق على الاهتمام بترك مسافة أمان مضاعفة بين السيارة والأخرى، من أجل ضمان عدم التعرض لأي تصادم على الطرق بسبب انزلاق الأسفلت.

- في حالة انعدام الرؤية الأفقية يرجى عدم التحرك بالسيارة نهائيا على الطرق في ذروة الشبورة.

- في حالة عدم وجود ظرف طارئ أو ضروري يرجي التزام المنازل وعدم السفر أو تأجيل الأمر بعد الساعة 9 أو في الساعات الأخيرة من الشبورة للقدرة على القيادة بسهولة.

طقس الأسبوع في المحافظات

وأضافت غرف العمليات أن طقس الأسبوع مائل للبرودة في النهار على القاهرة الكبرى والوجه البحري، ودافئ على شمال الصعيد وشديد البرودة في الليل، ومن المتوقع سقوط أمطار على مدار الأسبوع على السواحل الشمالية والغربية ونشاط للرياح.