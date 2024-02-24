حالة الطقس اليوم في المحافظات.. الأرصاد تٌحذر من أمطار تضرب 17 محافظة

تشهد حالة الطقس اليوم في جميع المحافظات، استمرار الاضطرابات في الأحوال الجوية، إذ يستمر تأثير الغطاء السحابي العالي والمتوسط والمنخفض التي تعمل على حجب أشعة الشمس مناطق على مصر الوسطى، والدلتا، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، والقاهرة الكبرى، وسيناء، الذي يصاحبه سقوط أمطار على مناطق متفرقة، وتسود أجواء شديدة البرودة خلال الصباح الباكر، وفي المساء.

تستعرض «الوطن» في السطور الآتية، تفاصيل حالة الطقس اليوم وغدا في جميع المحافظات، ودرجات الحرارة العظمى والصغرى، وأماكن سقوط الأمطار اليوم، فضلًا عن توقعات الطقس في الأيام المقبلة.

حالة الطقس اليوم في المحافظات

وبحسب بيان الأرصاد الجوية، فإنّ حالة الطقس اليوم السبت ستشهد أجواء مائلة للبرودة خلال النهار على محافظات الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، بينما تكون دافئة على شمال الصعيد، مائلة للحرارة على جنوب الصعيد وجنوب سيناء، شديدة البرودة ليلًا وخلال الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

أمطار تضرب 17 محافظة

وتضرب أمطار اليوم 17 محافظة، إذ تكون متفاوتة الشدة وتتراوح بين خفيفة ومتوسطة بنسبة حدوث 40% تقريبًا على مناطق من شمال الوجه البحري، و السواحل الشمالية، والصحراء الغربية، وسيناء تمتد خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبًا إلى مناطق من القاهرة الكبرى، وجنوب الوجه البحري، ومدن القناة، ومناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

وتشمل خريطة سقوط الأمطار محافظات «الإسكندرية، ومطروح، وكفر الشيخ، والشرقية، والمنوفية، والغربية، والقليوبية، والبحيرة، والإسماعيلية، ودمياط، والدقهلية، ومدن القناة، وسيناء، والصحراء الغربية، والقاهرة، والجيزة، بورسعيد».

الشبورة على الطرق السريعة

وكشفت الأرصاد ضمن بيانها اليوم، كثافة الشبورة المائية على الطرق السريعة والزراعية والقريبة من المسطحات المائية خصوصًا خلال الفترة من 4 لـ 9 صباحًا في محافظات القاهرة الكبرى، والسواحل الشمالية، ومدن القناة، وشمال الصعيد، ووسط سيناء.

كما تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، والسواحل الشمالية، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة اليوم

وتسجل درجات الحرارة العظمى والصغرى اليوم في المحافظات كالآتي:

القاهرة والوجه البحري.. تسجل درجة الحرارة العظمى 22 والصغرى 13.

السواحل الشمالية.. تسجل درجة الحرارة العظمى 21 والصغرى 12.

جنوب سيناء.. تسجل درجة الحرارة العظمى 27 والصغرى 17.

شمال الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 24 والصغرى 10.

جنوب الصعيد.. تسجل درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 15.

الطقس في الأيام المقبلة

وتتضمن توقعات الطقس في الأيام، يوم الأحد انحسار سقوط الأمطار وكثافة الشبورة ونشاط الرياح، بينما الإثنين يشهد كثافة الشبورة وأمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، ونشاط رياح.

ويشهد طقس الثلاثاء والأربعاء والخميس كثافة مائية وأمطار خفيفة ونشاط رياح، وشبورة مائية على أغلب الطرق.