«جهز ورقك».. وظائف خالية لجميع المؤهلات في الجيزة

أعلنت محافظة الجيزة توفير جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالمحافظة فرص عمل للطلبة والخريجين، من خلال تنظيم ملتقى توظيفي بحضور مسؤول الموارد البشرية بشركة العثيم مصر يوم الأحد المقبل 25 من شهر فبراير الجاري 2024، بدء من الساعة العاشرة صباحا حتى الساعة الثانية ظهرا.

نوعية وظائف جهاز تشغيل الشباب بالجيزة 2024

وحددت محافظة الجيزة عبر منشور علي الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» نوعية الوظائف المطلوبة بجهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة 2024 بشركة العثيم مصر كالتالي «مدير الفرع - مدير قسم الأغدية الطازجة - مدير قسم الأغدية الجافة - موظف إف إم سي - مشرف كاشير - منسق ممرات - منسق مجمدات - بائع عطارة - بائع خضار وفاكهة - خباز أفرنجي - بائع بقالة - بائع لحوم أفرنجي - سائق فسبا خاصة - سائق رخصة مهنية ثالثة وثانية - موظف امن - موظف نظافة - سائق ريتش».

مزايا وظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة 2024

وكشفت المحافظة عن مزايا الوظائف الخالية وبالشرط المطلوبة لوظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب بالجيزة كالتالي.

- أن يكون الفرد حاصل على مؤهل عالٍ - متوسط - طالب.

- خبرة وبدون - موقف واضح من التجنيد.

- فرص ترقية للمتميزين - دورات تدريبية.

طرق تقديم الطلبات للراغبين بوظائف جهاز رعاية وتشغيل الشباب

وطالبت محافظة الجيزة، الراغبين بالتقديم للتعيين لوظائف المطلوبة بشركة «العثيم مصر»، بالحضور شخصيًا إلى مقر جهاز رعاية وتشغيل الشباب في 300 ميدان الجيزة عمارة النبراوي، الدور الثاني، يوم الأحد 25 من شهر فبراير الجاري 2024 بدء من الساعة العاشرة صباحا وحتى الساعة الثانية ظهرا

كيفية التواصل مع المتقدمين؟

وحددت المحافظة، طرق تواصل المتقدمين للوظائف المطلوبة، من خلال أرقام التليفونات التالية: «35711198- 35730825»