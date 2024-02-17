وظائف خالية في بنك مصر.. الشروط المطلوبة وكيفية التقديم.. عاجل

أعلن بنك مصر عبر صفحته الرسمية على موقع التوظيف «لينكد إن»، عن وظائف خالية في فروع البنك المختلفة، في إطار حرصه على توفير فرص عمل للشباب الراغبين في العمل بالمجال المصرفي والحاصلين على مؤهلات دراسية مناسبة، وللراغبين في الحصول على مصدر دخل شهري ثابت.

وأوضح بنك مصر تفاصيل الوظائف الخالية للراغبين في العمل في المجال المصرفي، وهو ما سنوضحه خلال السطور التالية، وكشف تفاصيل مسؤوليات العمل والشروط المطلوبة وكيفية التقديم، كالتالي:

مسؤوليات وظائف بنك مصر

- الإشراف على العمليات اليومية لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة والتنفيذ الفعال لسياسات وإجراءات بنك مصر.

- قيادة التنسيق والتكامل بين إجراءات إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية مع عملية الائتمان الداخلية.

- التأكد من أن جميع قرارات الائتمان أو الاستثمار مدعومة بالعناية الواجبة والوثائق المناسبة للمخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة.

- العمل بشكل متعدد على الوظائف مع أصحاب المصلحة على مستوى البنك لتحديد ودفع تنفيذ الأطر والسياسات والأدوات، لتسهيل البرامج والمبادرات المختلفة التي تمكن الإدارة الفعالة للمخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة.

- الإشراف على امتثال العميل لمتطلبات وسياسات البنك، بما في ذلك تنفيذ خطط العمل المتفق عليها.

- التأكد من دمج الإقرارات والضمانات والمواثيق البيئية المناسبة في كل اتفاقية قرض أو استثمار.

- قيادة وتسهيل مبادرات التوعية وبناء القدرات بشأن إدارة المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة عبر أصحاب المصلحة داخل البنك.

- متابعة القواعد واللوائح الوطنية والدولية المتعلقة بالمخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة بما في ذلك المخاطر المناخية.

- إعداد التقارير البيئية والاجتماعية والحوكمة المطلوبة وفقًا لالتزامات البنك والتزاماته.

المهارات المطلوبة

- فهم ممتاز للمخاطر والفرص البيئية والاجتماعية والحوكمة، وأن يكون على معرفة جيدة بالقوانين واللوائح الوطنية والدولية.

- أن يكون لديه قدرة جيدة على إدارة وتحقيق الأهداف المعقدة المتعلقة بالحوكمة البيئية والاجتماعية والحوكمة.

- أن يكون لديه المهارات التحليلية خاصة في تقييم المخاطر البيئية والاجتماعية والحوكمة والتأثير.

- أن يكون ماهرا في بناء علاقات قوية والتعاون مع فرق متعددة الوظائف.

الشروط المطلوبة

- أن يكون لديه خبرة أكثر من 8 سنوات من الخبرة ذات الصلة، ويفضل أن يكون ذلك في إدارة المخاطر والفرص البيئية والاجتماعية.

وعلى الراغبين في التقديم للوظائف الخالية في بنك مصر، إرسال السيرة الذاتية على الصفحة الرئيسية لـ«بنك مصر» على موقع التوظيف «لينكد إن».