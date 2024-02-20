وظائف خالية بالإسكندرية من وزارة العمل.. 32 فرصة يطبق عليها الحد الأدنى للأجور

أعلنت مديرية العمل بالإسكندرية توافر 32 فُرصة عمل في شركة خاصة بالمدينة الساحلية بمرتبات مجزية، تبدأ من 3500 جنيه، وهو الحد الأدنى للأجور للقطاع الخاص.

وتقدم «الوطن» خلال السطور التالية تفاصيل 32 فرصة عمل بحسب إعلان رسمي من مديرية العمل بالمحافظة، في إحدى شركات الأدوية ومستحضرات التجميل، بالمنطقة الصناعية الرابعة في برج العرب.

طرق التقديم في وظائف الإسكندرية الخالية

ونشرت المديرية رقم هاتف يمكن التواصل عليه لتقديم طلبات التوظيف، وهو (01103773464).

الوظائف الخالية المطلوبة في الإسكندرية

وجاءت الوظائف الخالية المطلوبة كالتالي:

- 18 عامل إنتاج

- 9 عمال خدمات

- 5 عمال مخازن

الشروط في وظائف الإسكندرية الخالية

- السن : 18 30 سنة حسب المهنة

- يتم تحديد الراتب حسب المقابلة