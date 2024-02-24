فوز قائمة «النقابة للجميع» في انتخابات التجديد النصفي للمهندسين بكفر الشيخ

أعلنت اللجنة القضائية المشرفة على انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية للمهندسين بمحافظة كفر الشيخ فوز قائمة «النقابة للجميع» في الانتخابات التي جرت أمس الجمعة، بمقر النقابة الفرعية بشارع عبد السلام عارف بمدينة كفر الشيخ.

نتيجة التجديد النصفي للنقابة الفرعية للمهندسين بكفر الشيخ

وجاءت نتيجة التجديد النصفي للنقابة الفرعية للمهندسين بكفر الشيخ، كالتالي:

مقاعد شعبة الكهرباء

1- المهندس محمد محمود ربيع حجاج، فاز بـ1072 صوتا.

2- المهندس سالم إسماعيل إسماعيل علي، فاز بـ1097 صوتا.

3- المهندس الشاذلي مصطفي محمد سعد، فاز بـ938 صوتا.

مقعدي شعبة الميكانيكا

1- المهندس حلمي حسن حلمي فايد، فاز بـ1112 صوتا.

2- الدكتور سويلم وفا شرشير، فاز بـ1220 صوتا.

مقعد شعبة المدني

- الدكتور أحمد بدر الدين عاطف، فاز بـ1130 صوتا.

مقعد الشّعب المجمعة

وتشمل شعب «الغزل والنسيج، والكيميائية والنووية، والتعدين والبترول والفلزات:

- المهندس السيد عبد اللطيف سليمان، فاز بـ947 صوتا.

وأُجريت الانتخابات تحت إشراف قضائي كامل وإجراءات أمنية مشددة، وذلك على مقاعد مجالس شعب «الكهرباء، والمدني، والميكانيكا، والعمارة، والتعدين والبترول والفلزات، والكيميائية والنووية، والغزل والنسيج» بالنقابة العامة، و7 مقاعد من الشعب الهندسية المختلفة لمجلس النقابة الفرعية للمهندسين بكفر الشيخ.

16 مرشحا في انتخابات النقابة الفرعية للمهندسين بمحافظة كفر الشيخ

وتنافس على مقاعد النقابة الفرعية للمهندسين بكفر الشيخ 16 مرشحاً مقسمين إلى 7 مرشحين عن شعبة الكهرباء، و4 مرشحين عن شعبة الميكانيكا، و3 مرشحين عن شعبة المدني و2 مرشحين عن الشعب المُجمعة وهي «الغزل والنسيج، والكيميائية والنووية، والتعدين والبترول والفلزات».

وبلغ عدد من يحق لهم التصويت في انتخابات التجديد النصفي للنقابة الفرعية للمهندسين بكفر الشيخ من أعضاء الجمعية العمومية إلى 20 ألف مهندس ممن سددوا رسوم الاشتراك السنوي.