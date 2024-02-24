«تضامن كفر الشيخ»: انعقاد لجنة تظلمات «الخدمات المتكاملة» الأربعاء من كل أسبوع

أعلنت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة كفر الشيخ، انعقاد لجنة التظلمات يوم الأربعاء من كل أسبوع، بمقر مؤسسة التكافل الاجتماعي بكفر الشيخ، للنظر في طلبات التظلم المقدمة من المواطنين على قرار الصحة أو التضامن الاجتماعي لحصول المواطن على بطاقة الخدمات المتكاملة والمقدمة، طبقاً لقرار الدكتورة نيفين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، ووفقاً لقانون الإعاقات رقم 10 لسنة 2018.

لجنة تظلمات بطاقة الخدمات المتكاملة

وتتكون اللجنة من مديرية التضامن الاجتماعي ومديرية الصحة بكفر الشيخ، وتضم كل من:

1- الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، «رئيسا للجنة».

2- الدكتورة نيرمين القصري، مدير عام التأهيل بمديرية التضامن الاجتماعي، «عضوا».

3- الدكتور خالد هلالي، رئيس المجلس الطبي، «عضوا».

4- طبيب استشاري حسب نوع الإعاقة.

5- مدير مكتب التأهيل المختص.

ويتم مناظرة الحالات بعد تقديم كافة المستندات الطبية وتشخيصها، وإعطاء الرأي الطبي، وعمل التقييم الوظيفي من التأهيل بالتضامن للحالة لإعطاء الرأي الذي يتم تسجيله على منظومة وزارة الصحة والسكان، ويتم استعلام المواطن عن نتيجة التظلم بعد شهر من انعقاد اللجنة.

مناظرة 60 حالة تظلم في كل لجنة

ومن جانبها، أكدت الدكتورة ماجدة جلالة، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بكفر الشيخ، أنّه يتم مناظرة من 50 إلى 60 حالة تظلم في كل لجنة، وأنّ اللجان تنعقد تباعاً شهرياً وهي «اللجنة البصرية - اللجنة السمعية - اللجنة الذهنية - اللجنة الحركية»، مطالبةً من يرغب في التظلم التقدم لمكتب التأهيل للتسجيل، لافتةً أنّ ذلك يأتي في إطار اهتمام الدولة بذوي الاحتياجات الخاصة، وحرصاً على حصول الأشخاص ذوي الإعاقة على حقوقهم.