«الناتو»: نمتلك نصف القوة العسكرية والاقتصادية للعالم

قال الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرج، إنَّ الحلف يشكل قاعدة مهمة لتزويد أوكرانيا بمزيد من المساعدات وتسريع وتيرتها لإنتاج مزيد من المعدات، ما يقوي «كييف» وكذلك يدعم حلف الناتو ويوفر مزيدًا من فرص العمل.

وتابع الأمين العام لحلف الناتو في كلمته بمؤتمر ميونخ للأمن، والذي نقلته قناة «القاهرة الإخبارية»، أنَّ شركات أوروبية وأمريكية تعمل سويًا من أجل الأمن، وليس هناك تهديد عسكري من هذا العمل، ولكن حلف الناتو سيستمر في إظهار استعداده لحماية حلفائه.

وأكد ينس ستولتنبرج: «كان هناك زيادة كبيرة في الإنفاق على الدفاع خلال العام الماضي من ميزانية حلف شمال الأطلسي، وهذا العام متوقع أنَّ 18 دولة من الحلفاء سترفع نفقاتها، كما أعلنت ألمانيا إلتزامها ما سيمثل إسهاماً كبيراً لدفاع حلف الناتو».

ويرى أنَّ حلف شمال الأطلسي، الناتو، هو تحالف جيد وقوي لكل من أوروبا وأمريكا الشمالية، مؤكدًا: «نحن معاً نصف القوة العسكرية والاقتصادية للعالم ومعاً سنتضافر».