حالة الطقس اليوم.. توقعات بهطول أمطار على 10 محافظات

أعلنت غرف العمليات بالمحافظات حالة الطقس اليوم السبت، موضحة أنه تسود أجواء مائلة للبرودة نهارا شديدة البرودة ليلا، مع توقعات بسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على عدة مناطق، مع شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية.

سقوط أمطار في 10 محافظات

وكشفت غرفة العمليات المركزية بالمحافظات عن سقوط أمطار في عدد 10 محافظات هي «البحيرة، الإسكندرية، مطروح، كفر الشيخ، الدقهلية، سيناء، أسوان، المنيا، الأقصر، البحر الأحمر»، وذلك على فترات متفاوتة من اليوم وتكون الأمطار خفيفة على مناطق الوجه البحري ومدن القناة ومناطق من جنوب البلاد.

وحذرت غرفة عمليات المحافظات المواطنين من حالة الطقس، خاصة المسافرين والسائقين على الطرق السريعة بتوخي الحذر والحيطة واتباع إرشادات المرور والالتزام بالتعليمات والسرعات المقررة.

الطقس في المحافظات اليوم

وحسب توقعات هيئة الأرصاد الجوية، تسود أجواء مائلة للبرودة على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى، دافئ على شمال الصعيد، مائل للحرارة على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.