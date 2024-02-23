توقعات حالة الطقس في شهر رمضان 2024.. بشرى سارة

قبل أيام قليلة من الشهر المبارك، يهتم عدد كبير من المواطنين بمعرفة توقعات حالة الطقس في شهر رمضان 2024، والذي من المتوقع وفق الحسابات الفلكية أن تكون أولى أيامه يوم الاثنين الموافق 11 مارس المقبل وفقا للتقويم الميلادي، لمعرفة الأجواء السائدة خلاله وهل سنشعر بالحرارة أم سيغلب عليه البرودة؟

تلك التساؤلات أجابت عنها الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، مشيرة إلى أنّ حالة الطقس في شهر رمضان 2024 يصعب توقعها، فلا يزال هناك أكثر من أسبوعين على بداية الشهر الكريم.

توقعات حالة الطقس في شهر رمضان

وأضافت منار، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنّ توقعات أول أيام شهر رمضان ستكون غير دقيقة، حيث إن أي تنبؤات بعيدة قد يحدث بها تغيير، ويمكن تأكيد ماذا ستكون الأجواء قبل حلول رمضان بـ 5 أيام؟

وأوضحت عضو مركز الأرصاد الجوية، أن توقعات حالة الطقس في شهر رمضان 2024 لن يكون بها ارتفاعات في درجات الحرارة وستظل الأجواء شتوية وفترات الليل سيغلب عليها البرودة.