إسرائيل تخيب آمال أمريكا بشأن فلسطين.. ما أبرز نقاط الخلاف؟

مع استمرار دولة الاحتلال الإسرائيلي في تصعيد الأحداث داخل قطاع غزة والدولة الفلسطينية، تدور في أروقة الغرف المغلقة بعض الخلافات بين إسرائيل وحلفيتها الولايات المتحدة الأمريكية، أبرز الداعمين لها، فيما يتعلق بالوضع في فلسطين.

واحدة من نقاط الخلاف أشار إليها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس الجمعة، قائلًا خلال مؤتمر صحفي في العاصمة الأرجنتينية بوينس آيريس، إنه يشعر بخيبة أمل جراء إعلان إسرائيل التخطيط لبناء 3 آلاف وحدة سكنية جديدة في مستوطنات الضفة الغربية.

وأكد «بلينكن» أن هذه المستوطنات التي تنوي دولة الاحتلال الإسرائيلي بناءها، ستقوض السلام بين الإسرائيلييين والفلسطينيين، وتأتي بنتائج عكسية، مؤكدًا معارضته لتقليص مساحة قطاع غزة أو إعادة احتلاله، بحسب قناة «القاهرة الإخبارية».

عنف المستوطنين الإسرائيليين.. خلاف كبير بين واشنطن وتل أبيب

ومن نقاط الخلاف بين أمريكا وحلفيتها الأم أيضًا كان عنف المستوطنين الإسرائيليين في الضفة الغربية، فمع زيادتها منذ أحداث السابع من أكتوبر الماضي، أصدر الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمرًا تنفيذيًا في وقت سابق من شهر فبراير الجاري، يهدف إلى معاقبة المستوطنين المتطرفين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية، وتطور الأمر، إلى إمكانية معاقبة أفراد من الجيش الإسرائيلي والسياسيين أيضًا، بحسب وسائل إعلام عبرية.

«نتنياهو» يرد على العقوبات الأمريكية بحق المستوطنين

من جانبه، رد رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على العقوبات الأمريكية، قائلًا وفقًا لبيان صادر من مكتبه، إن الأغلبية المطلقة من المتسوطنين في الضفة الغربية يلتزمون بالقانون، كما أن إسرائيل تعمل ضد كل الخارجين عن القانون، رافضًا الإجراءات الاستثنائية التي اتخذتها واشنطن.

إنشاء منطقة عازلة

ومن نقاط الخلاف، معارضة واشنطن إنشاء منطقة عازلة تفصل بين مستوطنات غلاف غزة وقطاع غزة، كما تعارض أيضًا أي تقليص في مساحة القطاع، وهو ما أكدته واشنطن أكثر من مرة، إذ تعارض أي تحركات من جانب جيش الاحتلال الإسرائيلي يمكن أن تؤدي لتقليص مساحة غزة.

وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت في بيان لها، إن واشنطن تعارض إقامة أي منطقة عازلة مقترحة داخل حدود قطاع غزة.

لكن دولة الاحتلال الإسرائيلي استمرت في عملها، فوفقًا لما نشرته صحيفة «وول ستريت جورنال»، فجيش الاحتلال بدأ العمل على إنشاء منطقة عازلة داخل قطاع غزة، إذ يقوم بهدم المباني القريبة من الحدود، مما يعمق الخلافات بين واشنطن وتل أبيب.

واشنطن تشير إلى نيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية.. ونتنياهو يرفض

جميع نقاط الخلاف السابقة، كانت قرارات إسرائيلية عارضتها الولايات المتحدة، لكن هذه المرة، إسرائيل هي من عارضت واشنطن فيما يتعلق بنيتها الاعتراف بالدولة الفلسطينية، وهو اعتراف أشار إليه وزير الخارجية أنتوني بلينكن في أكثر من مرة والعديد من التقارير الصحفية التي نشرتها وسائل إعلام أمريكية، لكن بنيامين نتنياهو عارض أي اعتراف أحادي بالدولة الفلسطينية.