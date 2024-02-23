انقطاع الاتصالات والإنترنت في أمريكا وإسرائيل.. ما السبب؟

في يوم انقطاع الاتصالات، عانى الأمريكيون لساعات عديدة صباح أمس الخميس من انقطاع شبكات الهاتف والإنترنت دون الكشف عن أسباب ذلك، في وقت تعرضت فيه إحدى شبكات الهاتف الإسرائيلية لهجوم إلكتروني أدى إلى توقفها.

موقع «نيت بلوكس»، وهي منظمة تعمل على مراقبة أمن الشبكات، أعلن بورود بلاغات من المستخدمين يؤكد إصابة إحدى شبكات الهاتف المحمول الإسرائيلية بسبب هجوم إلكتروني، وبعدها، أعلنت مجموعة قرصنة إلكترونية، اسمها «أنونيموس السودان»، مسؤوليتها عن الهجوم، الذي أدى إلى قطع خدمات الهاتف والإنترنت في دولة الاحتلال الإسرائيلي.

شبكات الاتصالات والإنترنت تتوقف في أمريكا

كما توقفت شبكات الاتصالات والإنترنت أيضًا في الولايات المتحدة الأمريكية، حسبما أعلنت شبكة «إن بي سي نيوز» الأمريكية نقلًا عن موقع التتبع الشهير «Down Detector».

وانقطعت الاتصالات بالكامل عن بعض خدمات الهاتف المحمول بأمريكا، واستمر الانقطاع لوقت طويل، وأبلغ العديد من الأمريكيين عن أكثر من 32 ألف حالة انقطاع في الخدمة، ثم عادت الخدمة، وانقطعت مرة أخرى، ثم اشتكى أكثر من 50 ألفًا من الانقطاع، وذلك في مناطق عديدة من هيوستن وشيكاجو ودالاس ولو أنجلوس وأتالانتا.

تحذير من هجوم إلكتروني صيني

وبعد الانقطاع، حذر السيناتور الجمهوري ونائب رئيس لجنة المخابرات الأميركية ماركو روبيو، عبر منصة «إكس» من أن انقطاع شبكات الهاتف والإنترنت الذي يؤثر على عشرات الآلاف من الأميركيين، أمرًا تافهًا، مقارنة بالهجوم الإلكتروني المحتمل من الصين.