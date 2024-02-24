أسعار اللحوم اليوم السبت 24-2-2024 في الأسواق.. الكندوز ينخفض 9 جنيهات

شهدت أسعار اللحوم اليوم السبت 24-2-2024 استقرارا ملحوظا في الأسواق، بينما تراجعت أسعار بعض الأنواع حيث تراجع سعر كيلو لحم الكندوز الكبير بنحو 9 جنيهات عن أسعار أمس.

أسعار اللحوم اليوم

وتستعرض «الوطن» خلال السطور التالية أسعار اللحوم اليوم وفقا للأسعار المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء المصري.

أسعار لحم الضأن

بلغ سعر كيلو اللحم الضأن نحو 411 جنيها، بتراجع بلغ 3 جنيهات عن أسعار أمس، بينما سجل سعر كيلو لحوم الضأن بعظم نحو 395 جنيها.

سعر البتلو

وصل سعر كيلو لحم البتلو نحو 420 جنيها، بينما بلغ سعر كيلو البتلو بعظم نحو 395 جنيها.

سعر لحم الكندوز

سجل سعر كيلو لحم الكندوز نحو 399 جنيها، فيما سجل سعر لحم الكندوز الكبير نحو 322 جنيها، بتراجع بلغ 9 جنيهات مقارنة باليوم السابق، أما عن سعر لحم الكندوز الصغير فسجل نحو 367 جنيها.