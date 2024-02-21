أسعار اللحوم البرازيلية في الأسواق اليوم الأربعاء 21-2-2024

استقرت أسعار اللحوم البرازيلية في تعاملات اليوم الأربعاء 21ـ2ـ2024، حيث تراوح سعر الكيلو بين 295 و320 جنيها جملة، وفق بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

وترصد السطور التالية أسعار اللحوم اليوم الأربعاء في المنافذ والمتاجر ومحلات الجزارة، وفق بوابة الأسعار العالمية والمحلية.

أسعار اللحوم البرازيلية

سجل سعر كيلو اللحوم البرازيلي في متوسط الأسعار 300 جنيه، بينما سجل سعر الكيلو المجمد البرازيلي 220 جنيها في المجمعات الاستهلاكية، وجاء سعره في منافذ القوات المسلحة متراوحا بين 90 حتى 100 جنيه.

سعر اللحم البلدي

تراوح سعر كيلو اللحم البلدي بين 400 حتى 420 جنيها.

سعر اللحم الكندوز

تراوح سعر كيلو اللحم الكندوز بين 380 حتى 420 جنيها.

سعر اللحم الضأن

تراوح سعر كيلو اللحم الضأن بين 300 حتى 450 جنيها.

سعر اللحم الجملي

تراوح سعر كيلو اللحم الجملي بين 300 حتى 350 جنيها.

سعر اللحم البتلو

تراوح سعر كيلو اللحم البتلو بين 240 حتى 380 جنيها.

سعر اللحوم الهندية

تراوح سعر كيلو اللحم الهندي بين 255 حتى 270 جنيها.