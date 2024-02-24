6 نصائح لتخزين اللحوم في الفريزر خلال شهر رمضان.. احذر من هذه العلامة

أيام قليلة تفصلنا عن شهر رمضان الكريم، حيث يحرص الكثير على شراء مٌستلزمات المنزل من السلع الغذائية واللحوم لتخزينها لشهر رمضان، لإعداد وجبات إفطار غنية بالعناصر الغذائية لتعويض ما يفقده الجسم أثناء ساعات الصيام، وفي كثيرا من الأحيان يتعرض الفرد إلى شراء مٌنتجات غير صالحة للتخزين.

ولتجنب تعرض شراء مٌنتجات غير صالحة، حرص جهاز حماية المستهلك على توجيه بعض النصائح للمواطنين عبر الموقع الرسمي الخاص به، التي يجب اتباعها عند شراء اللحوم الحمراء والبيضاء لتخزينها لشهر رمضان، والتي جاءت كالتالي:

نصائح يجب اتباعها عند شراء اللحوم لشهر رمضان الكريم

- تعد اللحوم بأنواعها المختلفة من الأطعمة الحساسة وسريعة التلف، وهي من الأغذية ذات الخطورة الصحية المرتفعة، والتي تتطلب ممارسات صحية سليمة أثناء تحضيرها وحفظها وتخزينها.

- احرص على شراء اللحوم من مصادر معروفة وموثوقة وتتوفر فيها كافة الشروط الصحية.

- تجنب شراء أي لحوم مٌبردة أومعروضة خارج الثلاجات أو الفاترينات الخاصة بالعرض.

- تجنب شراء اللحوم التي لا تحمل ختما يشير إلى أنها جرى ذبحها في سلخانات مُرخصة وبإشراف صحي وبيطري.

- تجنب شراء اللحوم المجمدة التي يُغطيها مظهر الذوبان حتى ولو كان بشكل جزئي.

- التأكد من صحة وسلامة اللحوم المفرومة والمعروضة داخل الثلاجات وفحص تاريخ الصلاحية الخاص بها.

- من أبرز مظاهر فساد اللحوم هي تغير اللون الطبيعي لها وميلها إلى اللون الغامق، وظهور الروائح غير الطبيعية عليها وتغير القوام وزيادة اللزوجة.