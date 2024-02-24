هل يستمر سقوط الأمطار على مدار الأسبوع الجاري؟.. «الأرصاد» تجيب

أمطار خفيفة ومتوسطة تشهدها عدة مناطق اليوم السبت، وتصل إلى القاهرة الكبرى، بعد أن شهدت كل الأنحاء استقرارا في الأحوال الجوية، وارتفاعا في درجات الحرارة، ولكن بدء من اليوم تتوافر فرص لسقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري والصحراء الغربية وسيناء، وتمتد خفيفة إلى مناطق من جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة، ومناطق من جنوب البلاد على فترات متقطعة.

هل يستمر سقوط الأمطار على مدار الأسبوع الجاري؟

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن تنحسر فرص سقوط الأمطار، غدا الأحد، لتعود مرة أخرى يوم الاثنين لتكون خفيفة بنسبة 30% على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة.

ويستمر سقوط الأمطار على مدار يوم الثلاثاء، الموافق 27 فبراير، لتكون خفيفة بنسبة حدوث 30% تقريبا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري على فترات متقطعة، يصاحبها نشاط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

درجات الحرارة غدا الأحد

ومن المتوقع أن تسجل درجات الحرارة غدا الأحد، ما يلي:

- القاهرة والوجه البحري.. العظمى 23 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية.. العظمى 21 والصغرى 13 درجة مئوية.

- جنوب سيناء.. العظمى 25 والصغرى 16 درجة مئوية.

- شمال الصعيد.. العظمى 25 والصغرى 10 درجات مئوية.

- جنوب الصعيد.. العظمى 28 والصغرى 15 درجة مئوية.