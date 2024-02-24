مساجد المنوفية تستعد للاحتفال بليلة النصف من شعبان.. ابتهالات وتلاوة القرآن

أعلن الدكتور خالد حسانين وكيل وزارة الأوقاف بالمنوفية، عن موعد الاحتفال بليلة النصف من شعبان 2024 في محافظة المنوفية، موضحا أنه سيكون مساء اليوم السبت في عدد من المساجد على مستوى المحافظة، وذلك عقب صلوات العصر أو المغرب أو العشاء، بحسب المقرر لكل مسجد.

موعد الاحتفال بليلة النصف من شعبان في المنوفية

وأكد «حسانين» في تصريحات لـ«الوطن»، أن مديرية الأوقاف ستحتفل اليوم بعد صلاة العصر في مسجد الرؤوف الرحيم أمام ديوان عام المحافظة، بحضور اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، وسيتضمن الاحتفال تلاوة القرآن الكريم والابتهالات وبيان فضل ليلة النصف من شعبان.

فضل ليلة النصف من شعبان

ونشرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، أن الشرع الشريف رغَّبَ في إحياء ليلة النصف من شعبان، واغتنام نفحاتها، وذلك يكون بقيام ليلها وصوم نهارها، سعيًا لنَيْل فضلها وتحصيل ثوابها، وما ينزل فيها من الخيرات والبركات، وعن معاذ بن جبل، رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: «يَطَّلِعُ اللَّهُ إِلَى جَمِيعِ خَلْقِهِ لَيْلَةَ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ، إِلَّا لِمُشْرِكٍ، أَوْ مُشَاحِنٍ»، أخرجه الطبراني في الكبير والأوسط ورجالهما ثقات.