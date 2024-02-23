ليلة النصف من شعبان.. مساجد الإسكندرية تستعد بالأمسيات الدينية

تستعد مديرية الأوقاف بمحافظة الإسكندرية للاحتفال بليلة النصف من شعبان بعد مغرب السبت، وذلك بإقامة عدد من الاحتفالات والأمسيات الدينية بعدد من المساجد الكبرى بمحافظة الإسكندرية، كما تحتفل مديرية أوقاف الإسكندرية بتحويل القبلة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام، وهي مناسبة مهمة تعد لها «أوقاف الإسكندرية» الاحتفال اللائق كل عام.

ليلة النصف من شعبان

ويقول فضيلة الشيخ سلامة عبد الرازق نجم، وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية لـ«الوطن»، إن المديرية استعدت للاحتفال بليلة النصف من شعبان وتحويل القبلة وهي مناسبة مهمة ونحتفي بها كل عام، وتم تجهيز الاحتفالات والأمسيات الدينية بعدد كبير من مساجد الإسكندرية الكبرى إلى جانب المقارئ والإنشاد الديني، حيث تهتم وزارة الأوقاف بكل المناسبات الدينية تنفيذاً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف.

استعدادات شهر رمضان

وأضاف نجم، أن هذه الجهود تأتي ضمن سعي الوزارة المستمر لتقديم خدمات شاملة للمجتمع الإسلامي، وتشجيع الناس على اغتنام الفرص الروحانية والدعوية خلال هذه الفترة وخلال شهر رمضان شهر الخير والبركة، وفي إطار التحضيرات الجارية لاستقبال شهر رمضان المبارك، وتم وضع شاملة لتوسيع الأنشطة القرآنية والدعوية خلال الشهر رمضان المبارك، وذلك استجابةً لتوجيهات الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، كما سيتم التوسع في المقارئ القرآنية والأنشطة الدعوية وبرنامج المنبر الثابت بالتعاون مع الأزهر الشريف.