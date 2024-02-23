أفضل صيغة للصلاة على النبي في ليلة النصف من شعبان.. تنحل بها العقد

تعد الصلاة على النبي محمد صلى الله عليه وسلم، من الأمور التي يستحب للمسلم الحرص عليها طوال الوقت بما في ذلك ليلة النصف من شعبان، كونها إحدى ليالي شهر شعبان الذي ترفع فيه الأعمال إلى الله عز وجل.

أفضل صيغة للصلاة على النبي

كما يستحب الحرص على الأعمال الصالحة والطاعات في ذلك الشهر استعداداً لشهر رمضان الكريم، وفقا لما أوضحه الدكتور عطية لاشين، عضو لجنة الفتوى في الأزهر الشريف، في تصريحاته لـ«الوطن»، فإن الصلاة على النبي بصيغاتها المتعددة إحدى أهم تلك الطاعات، وذلك لقوله تعالى «إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ ۚ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا»، لافتا إلى أنّ صيغة الصلاة الإبراهيمية، تعد إحدى الصيغ التي على المسلم ترديدها، مشيراً إلى أنّها تعتبر ركنًا من أركان الصلاة، حيث يختم المصلي صلاته بها متضرعًا بها رب العالمين تقبّل صلاته.

وأضاف عطية لاشين: «هذا دلالة على مدى مكانة وثواب وعظمة الصلاة على النبي صلى عليه الله وسلم عند الله تعالى وفي ديننا الإسلامي».

وحول صيغة تلك الصلاة فهي «اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد ما ذكره الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم صلاه تفتحُ بيننا وبينه فتحًا مبينًا».

فضل الصلاة على النبي

- تنحلُّ العُقد

- تُفتح المغاليق

- تتيسر المعاسير

- تحقق الأمنيات

- يصلي الله والملائكة عليك

- استجابة الدعاء

- سببٌ لدفع الفقر

- ‏تُقضى الحوائج

- تزول الهموم

- تُغفر الذُّنوب