أدعية مستحبة للميت في ليلة النصف من شعبان.. ثوابها يصل للمتوفى

يُعدّ الدعاء للميت تعبيرًا عن الرحمة والاهتمام به خاصة الأدعية المستحبة للميت في ليلة النصف من شعبان لتخفيف عذاب القبر ورفع درجاته في الجنة، كما يُمكن أن يساعد الدعاء في مغفرة ذنوب الميت، خاصةً إذا كان الدعاء من شخص صالح، يُشعر الدعاء للميت أهله وأصدقاءه بالراحة، ويُساعدهم على تقبّل فقده، كما يذكرنا الدعاء للميت بالموت، ويُحفزنا على العمل الصالح استعدادًا للقاء الله تعالى.

دعاء ليلة النصف من شعبان للميت

وأوضح الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الافتاء المصرية، أن الدعاء للميت بشكل عام أمر مطلوب من المسلمين، والدعاء يصل ثوابه إلى المتوفى وينفعه، وكذلك الأعمال الصالحة والدعاء لثوابها لروح فلان، كما أن الدعاء مطلوب في ليلة النصف من شعبان.

صيغ الدعاء للميت

وأشار أمين الفتوى إلى أن من صيغ الدعاء للميت المختلفة أيضا: «اللَّهُمَّ اغْفِرْ له وَارْحَمْه، وَاعْفُ عنْه وَعَافِهِ، وَأَكْرِمْ نُزُلَهُ، وَوَسِّعْ مُدْخَلَهُ، وَاغْسِلْهُ بالمَاءٍ وَالثَلْجٍ وَالبَرَدٍ، وَنَقِّهِ مِنَ الخَطَايَا كما يُنَقَّى الثَّوْبُ الأبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ، وَأَبْدِلْه دَارًا خَيْرًا مِن دَارِه، وَأَهْلًا خَيْرًا مِن أَهْلِهِ، وَزَوْجًا خَيْرًا مِن زَوْجِهِ، وَقِهِ فِتْنَةَ القَبْرِ وَعَذَابَ النَّارِ».

«اللهم انقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود إلى جناتك جنات الخلود لا اله إلا أنت يا حنان يا منان يا بديع السماوات والارض تغمده برحمتك يا ارحم الراحمين، اللهم يمّن كتابه، ويسّر حسابه، وثقّل بالحسنات ميزانه، وثبّت على الصراط أقدامه، وأسكنه في أعلى الجنات، في جوار نبيّك ومصطفاك صلى الله عليه وسلم».