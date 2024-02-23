ذكر من يردده سبع مرات بعد الفجر في ليلة النصف من شعبان يعتق من النار

ساعات قليلة تفصل جموع المسلمين في شتى بقاع الأرض عن حلول ليلة النصف من شعبان، التي يحرص قطاع كبير منهم على إحياء نهارها بالصيام، وليلها بالقيام والدعاء والتقرب إلى الله عز وجل بشتى الطاعات، وبناء على ذلك فيكون الحرص على الذكر من الأوليات في تلك الليلة المباركة.

صيغة تعتق المسلم من النار

كشفت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي، «فيسبوك»، عن صيغة للذكر والدعاء يستحب قولها في كل الليالي وليست ليلة النصف من شعبان فقط، لافتة إلى أنّ تلك الصيغة تعتق المسلمين من النار، وهي: «اللَّهمَّ أجِرْني مِن النَّارِ»، وأكدت الدار أنّ من قال تلك الكلمات بعد صلاة الفجر سبع مرات كتب الله جوازًا من النار إن مات في يومه.

دعاء الفجر في ليلة النصف من شعبان

كما لفت الشيخ عبدالحميد الأطرش رئيس لجنة الفتوى السابق بالأزهر، إلى أنّ هناك صيغ متعددة للدعاء في ليلة النصف من شعبان، منها: «يا رب مع فجر هذا اليوم أخرجنا من كل ضيق وتعسير وأرزقنا كل خير وتيسير»، «في فجر هذا اليوم نسألك يا رب أن ترزقنا بعد الضيق فرج وأن تجعل لنا من كل هم مخرج».

ومنها أيضاً: «اللهم إني أعوذ بك من العجز، والكسل، والجبن، والبخل، والهرم، وعذاب القبر، اللهم آت نفسي تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها، اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها».