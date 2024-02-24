مؤلفة مسلسل كامل العدد تكشف تفاصيل إنهاء دور مصطفى درويش في الجزء الثاني

كشفت الكاتبة رنا أبو الريش مؤلفة مسلسل «كامل العدد +1» مصير شخصية «عمر» التي جسدها الفنان الراحل مصطفى درويش في الجزء الأول من المسلسل التي عرضت في الموسم الرمضاني الماضي، قائلة إن «عمر» لن يكون موجود ضمن أحداث الجزء الثاني المقرر عرضه في موسم الدراما الرمضانية 2024، حيث تم إنهاء مشاركة الشخصية بدلا من أن يقوم ممثل آخر بتجسيدها.

وقالت رنا أبو الريش في تصريحاتها لـ «الوطن»، «المشاهدين أحبوا مصطفى درويش واقتنعوا أنه عمر، لذلك قررنا إنهاء الشخصية لأن استكمالها به ظلم للشخصية وظلم للممثل الذي سيقوم باستكمال الشخصية، فمن الممكن أن كون ممثل محترف ولكن الجمهور لا يتقبله».

وأكدت كاتبة مسلسل «كامل العدد» أن وفاة مصطفى درويش هزتها بشكل كبير، «أنا ويسر طاهر شريكتي في الكتابة، لم نكن نستطع استكمال كتابة الشخصية بعد وفاة مصطفى لأن الأمرأثر علينا نفسيا وعاطفيا بشكل كبير».

فريق عمل الجزء الثاني من مسلسل «كامل العدد»

ويعرض الجزء الثاني من مسلسل كامل العدد تحت عنوان «كامل العدد +1»، في موسم الدراما الرمضانية 2024، وهو من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج خالد الحلفاوي، ويجمع في بطولته مجموعة من نجوم الدراما: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، أحمد كامل، آية سماحة، جيهان الشماشرجي.