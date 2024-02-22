مؤلفة مسلسل «كامل العدد»: نطرح قضايا اجتماعية مختلفة في الجزء الثاني

انضم مسلسل «كامل العدد +1» للمخرج خالد الحلفاوي إلى قائمة الأعمال المعروضة على شاشات قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية في موسم الدراما الرمضانية في 2024، بعد النجاح الكبير الذي حققه الموسم الأول من المسلسل العام الماضي، ويضم في بطولته مجموعة كبيرة من نجوم الدراما من بينهم، دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، أحمد كمال، بالإضافة إلى آية سماحة وجيهان الشماشرجي.

وتابعت الكاتبة رنا أبو الريش العمل على كتابة الجزء الثاني من المسلسل مع يسر طاهر، التي أكدت في تصريحات لـ «الوطن»، أن الجزء الجديد يشهد طرح عدد من القضايا الاجتماعية، ويستعرض نماذج مختلفة من المشاكل التي تواجه الأبناء في مرحلة المراهقة.

رنا أبوالريش: الجمهور ارتبط بالمسلسل بسبب الأمانة في طرح القضايا

وأضافت: «ارتباط الجمهور بالمسلسل يرجع في المقام الأول، إلى الأمانة في طرح قضايا وقصص من واقع المجتمع والحياة، وفي الجزء الثاني تتطور شخصيات الأبناء وتتطور مشاكلهم، هذا ما جعل المسلسل يكون قريبا من المشاهدين أن شخصياته حقيقية من لحم ودم، ونحرص أنا ويسر على ذلك في الكتابة».