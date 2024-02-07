حسن أبو الروس ينهار باكيا بسبب مصطفى درويش في ندوة «الوطن»: «أخويا مات»

دخل الفنان حسن أبو الروس في حالة من الانهيار التام، أثناء حديثه عن الفنان الراحل مصطفى درويش، إذ تذكر عدة مواقف بينهم بمسلسل «100 وش»، الذي حقق نجاحا كبيرا حين تم عرضه.

حسن أبو الروس يتحدث عن مصطفى درويش

وقال حسن أبو الروس، أثناء ندوته في جريدة «الوطن»، إنه حزين بسبب وفاة صديقه الراحل مصطفى درويش، وأن الفن المصري كله فقده، لأنه كان فنانا صاحب خير كبير، وكنت أذهب له في رمضان في مطعمه، أجد عددا كبيرا من الناس يأكلون دون مقابل.

وأشار إلى أن مصطفى درويش السببب في تصوير أغنية «مليونير»، بمسلسل «100 وش»، لأنه هو الذي ذهب إلى المنتج جمال العدل وأقنعه، موضحا: «أنا حزين بسبب اللي مات.. أخويا».

مسلسل «100 وش»

مسلسل «100 وش»، حقق نجاحا كبيرا فور عرضه، إذ كانت أحداثه حول سكر نصابة محترفة - يتم النصب عليها من قِبل عمر - نصاب محترف أيضًا - لتدخل في صراعات معه لإعادة أموالها، ثم تقرر الاتحاد معه للقيام بعمليات نصب أكبر.