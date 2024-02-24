كل ما تريد معرفته عن ورطة الرئيس المكسيكي.. نشر رقم صحفية أمريكية علنا

وجد الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور نفسه في أزمة وورطة كبيرة بعد أن نشرت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية تقريرًا، زعمت فيه أن أشخاصا مقربون منه حصلوا على أموال من تجار المخدرات قبل وقت قصير من انتخابه عام 2018، ومرة أخرى بعد توليه منصب الرئيس، ثم زادت ورطته بعد أن نشرت رقم هاتف إحدى الصحفيات علنًا خلال مؤتمر صحفي.

الرئيس المكسيكي، نفى في البداية المزاعم الواردة في التقرير، قائلًا خلال مؤتمر صحفي إنها «عارية تمامًا عن الصحة»، كما انتقد «نيويورك تايمز»، وقرأ رقم هاتف الصحفية علنًا، وهي الخطوة التي أدت إلى إجراء تحقيق من قبل وكالة رقابية حكومية مكسيكية، وتعرض بسببها لانتقادات حادة، وفقًا لوكالة فرانس برس.

فتح تحقيق في الواقعة

وبعد أن دافع عن نفسه بشأن المزاعم الواردة، دافع مرة أخرى أيضًا بعد كشفه رقم الصحفية، قائلًا إن القانون الذي يحظر على المسؤولين الكشف عن معلومات شخصية لا ينطبق عليه، بحسب شبكة «آيه بي سي نيوز» الأمريكية.

الرئيس المكسيكي: أقترح على الصحفية أن تغير رقمها

وأضاف الرئيس المكسيكي أن السلطة السياسية والأخلاقية لرئيس المكسيك فوق القانون، مشيرًا إلى أنه لا يمكن لأي قانون أن يكون فوق مبدأ الحرية السامي، كما اتهم وسائل الإعلام الأمريكية بالتصرف بغرور، على حد تعبيره، واقترح على الصحفية أن تغير رقمها.

وكانت جماعات حرية الصحافة، قالت إن قرار الرئيس المكسيكي الكشف عن رقم هاتف صحفية نيويورك تايمز كان محاولة لمعاقبة التقارير الناقدة، كما تعرضها لخطر محتمل.

كيف حصل على رقم هاتف الصحفية؟

وحصل الرئيس المكسيكي على رقم الصحفية بـ«نيويورك تايمز»، بعد أن أرسلت إلى المتحدث باسمه رسالة تطلب فيها تعليق الرئيس على القصة قبل نشرها، وتضمنت رسالتها رقم هاتفها كوسيلة للاتصال بها، وفي المؤتمر، عرض رقم هاتفها على شاشة كبيرة، وقرأه بصوت عالٍ.

«نيويورك تايمز» ترد

وردت صحيفة «نيويورك تايمز»، على تصرف الرئيس المكسيكي، ونشرت في تغريدة عبر منصة «إكس»، قائلة: «هذا تكتيك مثير للقلق وغير مقبول من زعيم عالمي في وقت تتزايد فيه التهديدات ضد الصحفيين».