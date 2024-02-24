في ليلة النصف من شعبان.. تعرف على قصة مسجد القبلتين

بعد صلاة دامت حوالي 16 شهرًا باتجاه بيت المقدس، أرسل الله أمرًا إلهيًا إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في السنة الثانية للهجرة، بتحويل اتجاه القبلة من بيت المقدس إلى البيت الحرام، في ليلة النصف من شعبان، وسُمي مكان الواقعة بمسجد القبلتين الذي يقع في المدينة المنورة، حتى عُمم الأمر على جميع المسلمين، بحسب ما أوضحه الدكتور الشحات العزازي، عالم الأزهر الشريف خلال لقاء تليفزيوني، فما قصة مسجد القبلتين الذي نزل فيه الأمر الإلهي؟.

ماذا حدث في مسجد القبلتين؟

أقام الرسول محمد صلى الله عليه وسلم صلاة واحدة في المكان الذي بُني عليه مسجد القبلتين في المدينة المنورة نصفها جهة بيت المقدس والنصف الآخر جهة البيت الحرام، إذ نزل عليه الأمر الإلهي وهو يصلي صلاة الظهر ليُحول القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام، حتى أصبحت القبلة باتجاه الكعبة المشرفة منذ العام الثاني من الهجرة حتى وقتنا هذا، وسمُي هذا المكان بمسجد القبلتين.

يقع مسجد القبلتين في الطرف الغربي من المدينة المنورة على مساحة تبلغ نحو 4000 متر مربع، على بعد حوالي 4 كيلومترات من الحرم النبوي، وهو يتميز بالطراز العمراني الإسلامي، وشهد العديد من التوسعات الضخمة على مدار العصور، وهو مسجد لا يخلو من الزائرين، نظرًا لما يتمتع به من أجواء روحانية طيبة.

أدعية ليلة النصف من شعبان

وللاستغلال الحسن لليلة النصف من شعبان، نشرت دار الإفتاء المصرية العديد من الأدعية المستحبة في تلك الليلة، وهي كالتالي:

- اللهم بحق ليلة النصف من شعبان آتي نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها، اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعوة لا يستجاب لها.

-اللهم في ليلة النصف من شعبان أسألُك العفو والعافية في الدنيا والآخرةِ اللهم إني أسألك العفو والعافية في ديني ودنياي وأهلي ومالي اللهم استر عوراتي وآمن روعاتي واحفظني من بين يدي ومن خلفي وعن يميني وعن شمالي ومن فوقي وأعوذ بك أن أُغتال من تحتي.

- اللهم بشرني بالخير في تلك الليلة الطيبة كما بشرت يعقوب بيوسف، وبشرني بالفرح كما بشرت زكريا بيحيى عليهم جميعا أفضل الصلوات وأتم التسليمات.