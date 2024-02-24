«صحة مطروح»: إجراء أول جراحة في مستشفى سيوة المركزي بعد تطويره

أعلنت مديرية الشؤون الصحية بمطروح عن إجراء أول عمليات جراحية في قسم العمليات بمستشفى سيوة المركزي، في جراحة الأنف والاذن والحنجرة، بعد تفعيل العمليات بواقع غرفتي عمليات بالمستشفى، تنفيذا لتوجيهات وزير الصحة والسكان وتعليمات اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، بتوفير التخصصات الطبية لأهالي محافظة مطروح وخاصة واحة سيوة لتجنبهم مشقة وعناء السفر من سيوة إلى مرسى مطروح في عدة ساعات.

كشوفات وعمليات جراحية في سيوة

وقال الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة بمطروح، اليوم، إن هناك تنسيق بين مديرية الصحة بمطروح، والدكتور مصطفى الصوابي أخصائي الأنف والأذن والحنجرة، وسيبدأ العمل غدا الأحد بالعيادات الصباحية في مستشفى سيوة المركزي لمناظرة الحالات المرضية، وكذلك إجراء العمليات الجراحية للحالات التي تحتاج تدخل جراحي.

تطوير مستشفى سيوة المركزي

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح لـ«الوطن»، أن هناك تطوير مستمر في مستشفى سيوة المركزي برفع كفاءة قسم العمليات، وافتتاح وحدة الغسيل الكلوي، وتجهيز سكن الأطباء والتمريض بالفرش، والدفع بوحدة الأشعة المقطعية المتنقلة من جانب وزارة الصحة لحين وصول أحدث أجهزة الأشعة لتركيبها وتشغيلها بشكل دائم بالمستشفى، والعمل على زيادة الكوادر الطبية بالمستشفى.

خدمات طبية للمواطن والسائح

وأشار وكيل صحة مطروح إلى أن المستشفى يقدم خدمات طبية لأهالي سيوة والسياح الذين يزورون الواحة على مدار العام كواحدة من المقاصد السياحية الكبيرة في محافظة مطروح التي تستقبل الأجانب بشكل مستمر لزيارة معالمها السياحية والأثرية.