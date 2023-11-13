فتح عيادات طبية مسائية في مستشفى سيوة.. اعرف التخصصات والمواعيد

أعلن الدكتور مبروك سالم، وكيل وزارة الصحة بمطروح، فتح العيادات الخارجية الطبية في الفترة المسائية داخل مستشفى سيوة المركزي، وذلك لتقديم الخدمات الصحية لجميع المواطنين من أهالي واحة سيوة، والزائرين من المصريين والأجانب الذين يترددون علي سيوة علي مدار الموسم السياحي، في ظل خطة مديرية الصحة بمطروح لزيادة خدماتها خلال اليوم صباحاً ومساء.

مواعيد العيادات الخارجية المسائية في مستشفى سيوة

وقال وكيل وزارة الصحة بمطروح لـ«الوطن»، إن مواعيد العيادات الخارجية المسائية في مستشفى سيوة المركزي بدأت من السبت الماضي حتى الخميس المقبل، وتبدأ يومياً في تمام الساعة 5 مساء حتى الساعة 9 مساء، لجميع الأعمار.

التخصصات الطبية في العيادات المسائية بمستشفى سيوة

وأضاف وكيل وزارة الصحة بمطروح، أن التخصصات الطبية في العيادات المسائية تتضمن عدة تخصصات وهي عبارة عن الأطفال وأمراض الباطنة، والأسنان، والعظام والنسا والعلاج الطبيعي، في ظل توفير أطباء من الأخصائيين في كل تخصص.

خدمات طبية متقدمة في سيوة

وأوضح وكيل صحة مطروح أنه يجري حالياً تقديم خدمات صحية للمواطنين في مستشفى سيوة خلال الفترة المسائية بأسعار رمزية في مختلف التخصصات، بتوجيهات من الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة وتعليمات من اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتقديم الخدمات الطبية المتميزة للمواطنين.