أسعار البطاطس اليوم.. تبدأ من 8.5 جنيه

شهدت أسعار البطاطس اليوم استقرارًا في الأسعار، إذ يتوافر في الوقت الحالي 3 أنواع في الأسواق بعد أن تم حصاد العروة الشتوية.

أسعار البطاطس اليوم

وأشار المهندس محمد مصطفي رئيس جمعية منتجي البطاطس بمحافظة الدقهلية في تصريحات لـ«الوطن» أن أسعار البطاطس مستقرة حاليا، إذ يتم حصادها منذ أواخر شهر يناير وتستمر حتى الوقت الحالي من مختلف الأماكن ومن ضمنها الدقهلية.

الأسبونتا أفضل الأنواع

وأضاف أن أسعار البطاطس اليوم تختلف على حسب كل نوع خاص بالبطاطس، وفترة الحصاد في العروة الشتوي، إذ يتوفر بها 3 أنواع من البطاطس وهي:

- الأسبونتا وتتراوح أسعار الكيلو من 8.5 حتى 10 جنيهات.

- التايسون ويتراوح سعر الكيلو بها نحو 9.5 إلى 10 جنيهات.

- سيلانا ويتراوح سعر الكيلو بها في الأرض 9 جنيهات.

وأكد مصطفي أن أفضل الأنواع للشراء هي الأسبونتا، ويفضل أغلب المواطنين شراؤها، فهي تحتوي على فيتامين وقيمة غذائية عالية، وصلابة ومتانه عالية، ثم يأنتي بعدها السيلانا، ثم التايسون.

وأشار إلى أن الأسبونتا ويتم حصادها من نهاية شهر 1 حتى شهر 2 في الوقت الحالي، في العروة الشتوي ويتم التجهيز لزراعتها في الفترة القادمة بداية من شهر 9 تبدأ الزراعة الخاصة بها في العروة الشتوية.

وأكد أن أسعار البطاطس في حالة استقرار، ويصل سعرها في الأسواق إلي 10جنيهات و10 ونصف، وتختلف بسبب حركة التداول بعد شراءها من الفلاح ووصولها إلى الوكالات في أسواق الجملة ثم إلي البائع ومنها للمواطن.