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أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الاثنين.. البطاطس بـ12 جنيها

كتب:

سعيد رمضان
03:20 م | الإثنين 12 فبراير 2024
أسعار الخضار في سوق العبور

أسعار الخضار في سوق العبور

شهدت أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الاثنين 12 فبراير 2024، استقرارا ملحوظاً، ويعد سوق العبور أحد أكبر أسواق الجملة للخضراوات والفاكهة في مصر،  حيث تتوفر جميع الأصناف من الخضار والفاكهة بكميات كبيرة دون وجود أي نقص ويختلف السعر من صنف لآخر.

استقرار أسعار الخضار اليوم

واستقرت أسعار الخضار في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الاثنين 12 -2- 2024، وفقاً لأخر تحديثات الأسعار، كما تتميز المنتجات المصرية من الخضار والفاكهة بالجودة العالية.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الاثنين

- تراوح سعر الطماطم ما بين 4.5 الي 6.5 جنيه للكيلو.

- يتراوح سعر البطاطس ما بين 7  و12 جنيها للكيلو.

- يتراوح سعر كيلو البصل ما بين 11 و27 جنيها للكيلو.

- ويتراوح سعر كيلو الكوسة ما بين 5 و8 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو الجزر ما بين 3.5 و4 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو الخيارالبلدي ما بين 5 و8 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي ما بين 7 و9 جنيهات.

- يتراوح سعر الباذنجان البلدي والأبيض ما بين 8 و10 جنيهات.

- يتراوح سعر الباذنجان الرومي ما بين 7 و10 جنيه للكيلو.

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