أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الاثنين.. البطاطس بـ12 جنيها

شهدت أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الاثنين 12 فبراير 2024، استقرارا ملحوظاً، ويعد سوق العبور أحد أكبر أسواق الجملة للخضراوات والفاكهة في مصر، حيث تتوفر جميع الأصناف من الخضار والفاكهة بكميات كبيرة دون وجود أي نقص ويختلف السعر من صنف لآخر.

استقرار أسعار الخضار اليوم

واستقرت أسعار الخضار في سوق العبور خلال تعاملات اليوم، وترصد «الوطن» خلال السطور التالية أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الاثنين 12 -2- 2024، وفقاً لأخر تحديثات الأسعار، كما تتميز المنتجات المصرية من الخضار والفاكهة بالجودة العالية.

أسعار الخضار في سوق العبور اليوم الاثنين

- تراوح سعر الطماطم ما بين 4.5 الي 6.5 جنيه للكيلو.

- يتراوح سعر البطاطس ما بين 7 و12 جنيها للكيلو.

- يتراوح سعر كيلو البصل ما بين 11 و27 جنيها للكيلو.

- ويتراوح سعر كيلو الكوسة ما بين 5 و8 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو الجزر ما بين 3.5 و4 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو الخيارالبلدي ما بين 5 و8 جنيهات.

- يتراوح سعر كيلو الفلفل الرومي ما بين 7 و9 جنيهات.

- يتراوح سعر الباذنجان البلدي والأبيض ما بين 8 و10 جنيهات.

- يتراوح سعر الباذنجان الرومي ما بين 7 و10 جنيه للكيلو.