أسعار البطاطس اليوم في سوق العبور.. تبدأ من 8 جنيهات

سجلت أسعار البطاطس اليوم في سوق العبور استقراراً ملحوظاً في مصر مقارنة بأسعار تعاملات الأمس، حيث تتوفر جميع المنتجات من أصناف الخضروات بشكل جيد داخل الأسواق.

أسعار البطاطس اليوم في سوق العبور

واستقرت أسعار البطاطس اليوم في سوق العبور بشكل جيد، حيث يتراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 8 إلى 12 جنيها، وترصد «الوطن»، خلال السطور التالية أسعار الخضروات اليوم السبت 10 فبراير 2024 بمختلف أنواعها، وفقاً لآخر تحديثات أسعار سوق العبور.

أسعار الخضراوات في سوق العبور

- تتراوح أسعار البطاطس اليوم في سوق العبور ما بين 8 إلى 12 جنيها للكيلو.

- تتراوح أسعار الطماطم اليوم في سوق العبور ما بين 4 إلى 6.5 جنيه للكيلو.

- تتراوح أسعار البصل اليوم في سوق العبور ما بين 10 إلى 26 جنيها للكيلو.

- تتراوح أسعار الكوسة اليوم في سوق العبور ما بين 9 إلى 11 جنيها للكيلو.

- تتراوح أسعار الجزر اليوم في سوق العبور ما بين 3 إلى 5 جنيهات للكيلو.

- تتراوح أسعار الفاصوليا اليوم في سوق العبور ما بين 20 إلى 26 جنيها للكيلو.

- تتراوح أسعار الباذنجان الأبيض اليوم في سوق العبور ما بين 8 إلى 12 جنيها للكيلو.

- تتراوح أسعار فلفل رومي بلدى اليوم في سوق العبور ما بين 7 إلى 11 جنيها للكيلو.