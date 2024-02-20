تراجع أسعار البطاطس اليوم.. اعرف الكيلو بكام

سجلت أسعار البطاطس اليوم الثلاثاء 20-2-2024 تراجع في الأسواق المصرية مقارنة مع أسعار أمس، ليتراوح سعر كيلو البطاطس ما بين 7 - 15 جنيهًا، وفقًا للأسعار المعلنة على بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار البطاطس اليوم

وترصد الوطن، من خلال السطور التالية، أسعار البطاطس اليوم الثلاثاء 20-2-2024، وفقًا للأسعار المعلنة على بوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

ويبلغ متوسط سعر كيلو البطاطس، في الأسواق نحو 13 جنيهًا، في الأسواق المصرية.

أسعار البطاطس اليوم

سجل سعر البطاطس اليوم الثلاثاء 15 جنيهًا للكيلو، متراجعة بنحو 50 قرش عن أسعار أمس، التي كانت 15.5 جنيهًا، وفقًا لبوابة الأسعار العالمية والمحلية التابعة لمجلس الوزراء.

البطاطس تتصدر قائمة الخضروات المصرية

وتجدر الإشارة، إلى أن البطاطس تصدرت قائمة الخضروات المصرية المصدرة بواقع 36 ألف طن.

وأوضحت شعبة المحاصيل الزراعية، أن محصول البطاطس هذا العام جيد، ويصل إنتاج القيراط الواحد ما بين 800 - 1000 كيلو، ليصل إنتاج الفدان بين 15 - 19 طنا.