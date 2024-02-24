هيئة الأرصاد الجوية: استمرار ارتفاع درجات الحرارة حتى الاثنين المقبل

قالت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، إن البلاد تشهد ارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة منذ يومين، وسيستمر هذا الطقس حتى يوم الاثنين المقبل لتصل درجة الحرارة لـ25 درجة مئوية.

وأوضحت منار، في تصريحات لـ«الوطن»، أن سبب ارتفاع درجات الحرارة هو تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية، مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس مما يزيد من الشعور بارتفاع الحرارة.

هل تنخفض الحرارة مرة أخرى؟

وأشارت عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، إلى أن موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة سيكون يوم الاثنين المقبل، مؤكدة أن درجات الحرارة ستعود للمعدلات الطبيعية يوم الثلاثاء.

وأضافت غانم، أن بداية شهر مارس وشهر رمضان المبارك سيغلب عليها الأجواء الشتوية خاصة في الصباح الباكر وأوقات متأخرة من الليل.