سبب ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.. الأرصاد تكشف التفاصيل

توقع خبراء الأرصاد الجوية، ارتفاع درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة، إذ تشهد البلاد ارتفاعا طفيفا في الحرارة، وتصل العظمى في القاهرة، غدا الجمعة إلى 21 درجة مئوية، وتستمر في الارتفاع حتى تصل يوم الاثنين المقبل إلى 25 درجة مئوية وهو موعد الذروة.

سبب ارتفاع درجات الحرارة، أوضحته الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، مشيرة إلى أن ذلك يأتي بسبب تأثر البلاد بكتل هوائية قادمة من الصحراء الغربية، مع وجود مرتفع جوي في طبقات الجو العليا يعمل على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.

سبب ارتفاع درجات الحرارة

وأضافت غانم، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن الكتل الهوائية القادمة من الصحراء مرورا بالبحر المتوسط تؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة بشكل ملحوظ.

من المتوقع سقوط أمطار يومي الجمعة والسبت

ورغم ارتفاع درجات الحرارة، فمن المتوقع سقوط أمطار يومي الجمعة والسبت على وسط وجنوب الصعيد والصحراء الغربية، وفي أقصى غرب البلاد سلاسل جبال البحر الأحمر ستسقط أمطار من خفيفة إلى متوسطة.

وقالت غانم، إن تلك الأمطار لن تؤثر على أعمال الأنشطة اليومية، ومع منتصف الأسبوع المقبل تنخفض درجات الحرارة، وتعود للمعدلات الطبيعية يوم الثلاثاء.