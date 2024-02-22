موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة الفترة المقبلة.. العظمى تصل إلى 25 درجة

على مدار اليومين الماضيين، شهدت الأنحاء كافة استقرارا في الأحوال الجوية وارتفاعا طفيفا في درجات الحرارة، إذ أوضحت هيئة الأرصاد أنّ الفترة الحالية نمر بموجه من ارتفاع درجات الحرارة الطفيف، إذ يسود طقس مستقر ودافء على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمالالصعيد،وتنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

موعد ذروة ارتفاع درجات الحرارة الأيام المقبلة

ومن المتوقع أن يكون هناك ارتفاع طفيف في درجات الحرارة المتوقعة الأيام المقبلة، إذ تصلدرجة الحرارة العظمى في القاهرة، غدا الجمعة إلى 21 درجة مئوية، بينما تصل يوم السبت إلى 23 درجة مئوية، وتستمر في الارتفاع التدريجي لتسجل 23 درجة يوم الأحد المقبل، ليصل ارتفاع درجات الحرارة العظمى في القاهرة إلى الذروة يوم الاثنين المقبل إلى 25 درجة مئوية.

ومن المتوقع أن يكون هناك فرص لسقوط أمطار خفيفة وخفيفة إلى متوسطة على مدار اليومين المقبلين على السواحل الشمالوالصحراء الغربية وأقصى غرب البلاد ووسط وجنوب الصعيد ومناطق من سلاساسل جبال البحر الأحمر.

درجات الحرارة يوم الاثنين المقبل

- القاهرة والوجه البحري: العظمى 25 والصغرى 14 درجة مئوية.

- السواحل الشمالية: العظمى 20 والصغرى 14 درجة مئوية.

- جنوب سيناء: العظمى 27 والصغرى 17 درجة مئوية.

- شمال الصعيد: العظمى 27 والصغرى 11 درجة مئوية.

- جنوب الصعيد: العظمى 29 والصغرى 16 درجة مئوية.