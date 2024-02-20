ارتفاع درجات الحرارة غدا.. والأرصاد تحذر من الشبورة المائية

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة بشكل طفيف بدء من غد الأربعاء، فضلا عن سيطرة ظاهرة جوية على حالة الطقس، ما جعل الأرصاد تحذر من انتشار الشبورة على عدة مناطق متفرقة، ليكون هناك استقرار في حالة الطقس خلال الأيام القليلة المقبلة.

ارتفاع درجات الحرارة غدا

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أنه من المتوقع أن يكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة بدء من الغد، ليسود طقس مستقر ومائل للدفء نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، دافئ على السواحل الشمالية وشديد البرودة في فترات الليل والصباح الباكر.

الأرصاد تحذر من الشبورة

كما أنه من المتوقع أن تظهر الشبورة المائية على المناطق القريبة من المسطحات المائية والزراعية والسريعة المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.

حالة الطقس حتى نهاية الأسبوع

ولفتت هيئة الأرصاد إلى طقس يومي الخميس والجمعة، إذ أنه من المتوقع أن تنشط الرياح على مناطق من القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة وشمال الصعيد وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

كما أنه من المتوقع أن تظهر الشبورة المائية على المناطق القريبة من المسطحات المائية والزراعية والسريعة المؤدية من وإلى السواحل الشمالية والوجه البحري ووسط سيناء ومدن القناة وشمال الصعيد.