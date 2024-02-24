توقعات بسقوط أمطار في الإسكندرية اليوم.. والعظمى تسجل 20 درجة

أعلنت هيئة الأرصاد الجوية، تفاصيل حالة الطقس اليوم، موضحة وجود فرص لهطول الأمطار في الإسكندرية، يصاحبها طقس شديد البرودة نهارا، ومعتدل في منتصف اليوم، وتتزايد البرودة ليلاً على مختلف الأحياء والمناطق السكنية، بالإضافة لانتشار الشبورة الكثيفة على الطرق والمدن المجاورة، بينها كفر الدوار وبرج العرب والعامرية.

سقوط أمطار في الإسكندرية

وتزامنا مع أمطار الإسكندرية المتوقعة، تسجل درجات الحرارة اليوم العظمى 20 درجة مئوية، والصغرى 11 درجة، بينما ترتفع نسبة الرطوبة لتسجل 74% وهو أعلى معدل لها هذا الأسبوع، وتسجل سرعة الرياح 11 كيلومترا في الساعة، مع انتشار بعض السحب على المناطق الساحلية وبعض الأحياء.

استعدادات في الإسكندرية لمواجهة الأمطار

من جانبه أعلن اللواء محمود نافع رئيس شركة الصرف الصحي بالإسكندرية، عن رفع حالة الطوارئ وتجهيز جميع الاستعدادات اللازمة للتعامل مع أي مستجدات في طقس الإسكندرية حال سقوط أمطار، من خلال الدفع بفرق التدخل السريع المنتشرة في جميع الأحياء السكنية وسحب جميع تجمعات مياه الأمطار من البؤر التي حددتها الشركة طبقاً للخطة المجهزة مسبقا، وتوفير جميع المعدات وسيارات الكسح والمواتير مع الفرق المدربة على أعلى مستوى.