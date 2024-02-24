«الأكبر في الشرق الأوسط».. إنشاء مدينة لمعالجة المخلفات بالعاشر من رمضان (فيديو)

علّق الدكتور علي أبو سنة، رئيس جهاز شؤون البيئة، على إنشاء أكبر مدينة متكاملة للمخلفات في مدينة العاشر من رمضان وهي الأكبر في الشرق الأوسط، قائلا: «هذا المشروع كبير جدا وكان حلما بالنسبة لنا، وجاء بتكليف من الرئيس عبدالفتاح السيسي بالتعاون مع البنك الدولي لإنشاء أكبر مجمع لإدارة المخلفات في مصر».

المجمع يقام على أكثر من 1200 فدان

وأضاف رئيس جهاز شؤون البيئة، خلال حواره ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على القناتين الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني: «هذا المجمع يقام على أكثر من 1200 فدان، ومن المتوقع أن يخدم منظومة إدارة المخلفات لمدة 50 سنة ويخدم القاهرة الكبرى».

إنشاء خلايا لإدارة المخلفات

وتابع رئيس جهاز شؤون البيئة «فكرة المشروع تقوم على إنشاء خلايا لإدارة المخلفات بكل أنواعها مثل الخطرة والبلدية والطبية والهدم والبناء والإلكترونية، كما أن الدولة تؤسس البنية التحتية كاملة ثم تطرحها للاستثمار بتكنولوجيات على أعلى مستوى».

وواصل رئيس جهاز شؤون البيئة «بالتعاون مع البنك الدولي، تم العمل منذ 3 شهور وخلال 9 شهور سنكون قد أنهينا المدينة في العاشر من رمضان، وتعتبر هذه المدينة إضافة لمنظومة إدارة المخلفات التي بدأت في عام 2019، وهذا المشروع يربط بين جودة الهواء وإدارة المخلفات».