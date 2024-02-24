«هيئة الأدوية»: 8 نصائح لصيام صحي خالٍ من الأمراض في شهر رمضان

وجهت هيئة الدواء المصرية رسالة مهمة للمواطنين للحفاظ على صحتهم خلال الصيام في شهر رمضان الكريم، وقالت الهيئة في تقرير رسمي أصدرته منذ قليل، إنه على المواطنين الاستعداد الجيد للشهر الكريم للحفاظ على الصحة العامة، من خلال اتباع مجموعة من القواعد والتعلميات.

8 نصائح لصيام صحي للمواطنين

وجاءت هذه التعلميات على النحو التالي:-

- قلل من كمية الطعام والوجبات.

- قلل من تناول السجائر.

- قلل من تناول الكافيين كالشاي والقهوة.

- قم بتعديل نومك وروتينك اليومي.

- قلل من تناول الملح والسُكريات والحلويات.

- تناول الأطعمة الغنية بالألياف.

- تناول الكثير من الماء.

- استشر الطبيب إذا كنت تٌعاني من أي أمراض مٌزمنة.

الخط الساخن لهيئة الدواء المصرية

وطالبت الهيئة من المواطنين ضرورة التواصل معها من خلال الخط الساخن15301 في حال وجود أي نواقص في الأدوية، ومعرفة البدائل المتاحة وأماكن توافرها في الصيدليات على مستوى محافظات الجمهورية، مٌحذرة من خطورة تناول أي أدوية دون الرجوع إلى الطبيب المشرف على الحالة.