تفاصيل افتتاح المعامل العلمية البحثية بالمتحف القومي للحضارة المصرية

قال الدكتور أحمد غنيم الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، إنّ المعامل في المتاحف عبارة عن نوعين، إما خاصة بالترميم أو بالأشياء العلمية.

المتحف القومي للحضارة المصرية لديه مجموعة من المراكز

وأضاف الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المُذاع على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين محمد عبده وبسنت الحسيني، أن المتحف القومي للحضارة المصرية لديه مجموعة من المراكز أو المعامل الخاصة بالترميم وهي مستمرة في التشغيل، وما جرى افتتاحه 13 من 15 معملا علميا، في حضور الكثير من ممثلي الجهات العلمية بالدولة مثل أكاديمية البحث العلمي والمركز القومي للبحوث وهيئة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

المعامل تحتوي على أجهزة متطورة

وتابع الرئيس التنفيذي لهيئة المتحف القومي للحضارة المصرية: «ماذا يفعل هذا النوع من المعامل؟ على سبيل المثال، dna بعض المومياوات ونعرف منها الابن أو وغيرها من المعلومات، وهذه المعامل تحتوي على أجهزة مٌتطورة تجعل العينة التي جرى اكتشافها منذ آلاف السنوات ترجع إلى الوضع الذي كانت عليه وذلك في ظل ضغط وحرارة مٌعينة».