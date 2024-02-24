نتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2024 بمحافظة القليوبية.. فوز 7 مرشحين

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المهندسين بالقليوبية، نتيجة انتخابات 2024، بعد انتهاء فرز الأصوات في الانتخابات التي أجريت أمس على 7 مقاعد تنافس عليها 28 مرشحا.

نتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2024 بالقليوبية

وكشفت نتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2024 بمحافظة القليوبية أن أعداد الناخبين 1474 مهندسا، وبلغ عدد الأصوات الصحيحة 1237 صوتا، و237 صوتا باطلا، عقب فرز الأصوات في 10 لجان انتخابية.

الفائزون في نتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2024 بالقليوبية

وجاءت نتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2024 بمحافظة القليوبية كالتالي:

- شعبة كهرباء المهندس أحمد محروس

- شعبة ميكانيكا المهندس إسلام صديق والمهندس هيثم سنجاب

- شعبة مدني المهندس المهندس محمد خيري والمهندس محمد جميل

- شعبة عمارة آلاء قمر

- شعبة تعدين وغزل وكيمياء المهندس علي شتا

تهنئة الفائزين في انتخابات نقابة المهندسين 2024 بالقليوبية

من جانبه وجه المهندس مصطفى مجاهد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي ونقيب المهندسين بالقليوبية، التهنئة للفائزين في الانتخابات، مشيرا أن المجلس سيسعى للعمل من خلال أعضائه القدامى والجدد لخدمة للمهندسين على مستوى المحافظة، كما رحب بالفائزين في نتيجة انتخابات نقابة المهندسين 2024 بمحافظة القليوبية، مؤكدا ضرورة العمل من أجل نقابة قوية تقدم خدمات متكاملة لأعضائها.