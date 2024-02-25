5 ليال لا يرد فيها الدعاء منها النصف من شعبان.. اغتنم الفرصة

هناك 5 ليالٍ لا يرد فيهم الدعاء ويجب على المسلمين اغتنامها، حتى يحقق الله كل أمانيهم، ويُغير أقدارهم إلى أفضل الأحوال، كما أن الدعاء وسيلة للتقرب إلى الله سبحانه وتعالى، ومن هذه الليالي ليلة النصف من شعبان، التي شهدت تحويل القبلة.

أوضح الداعية مصطفى حسني في منشور له عبر حسابه الرسمي على «فيسبوك»، أن هناك 5 ليالٍ لا يرد الدعاء فيها، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: «خَمْسُ لَيَالٍ لَا يُرَدُّ فِيهِنَّ الدُّعَاءُ: لَيْلَةُ الْجُمُعَةِ، وَأَوَّلُ لَيْلَةٍ مِنْ رَجَبَ، وَلَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ، وَلَيْلَةُ الْعِيدِ، وَلَيْلَةُ النَّحْرِ»، رواه البيهقي.

أول ليلة من رجب

تعد أول ليلة من رجب، من الليالي المٌستحب الدعاء فيها، إذ يستجب الله سبحانه وتعالى لطلبات عباده، وتتغير أقدارهم إلى الأفضل.

ليلة النصف من شعبان

الدعاء ليلة النصف من شعبان، من الليالي التي لا يرد الدعاء فيها، وهي ليلة مباركة، شهدت تحويل القبلة، وهو اختبار من الله سبحانه وتعالى، لمعرفة المؤمن الصادق الذي سيتبع أمره، والعاصي الذي سيرفض تنفيذ أمر الله، بحسب مركز الأزهر للفتوى الإلكترونية.

ليلة الجمعة:

الدعاء ليلة الجمعة من الليالي التي لا يرد الدعاء فيها، خاصة في ساعة الثلث الأخير من الليل، إذ أكد النبي محمد صلى الله عليه وسلم الدعاء والاستغفار وسؤال المولى تبارك وتعالى من فضله في هذا التوقيت.

ليلة النحر:

تعد ليلة النحر من أفضل الليالي، التي لا يرد الدعاء فيها، ويؤدي فيها المسلمون عبادات وطاعات تجعلهم أقرب إلى الله سبحانه وتعالى، بحسب الموقع الإلكتروني لدار الإفتاء المصرية.

ليلة العيد

أوضح الداعية مصطفى حسني، أن الدعاء ليلة العيد، من الليالي التي لا يرد فيها الدعاء، وقد أوضح الدكتور في منشور سابق له، عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، أن الملائكة تنادي على المصلين بعد أداء صلاة العيد، وتخبرهم بثلاثة أمور، هي: «أن الله تعالى غفر لهم، أنه حان الوقت للرجوع إلى حياتهم لكن على رشد وصواب، وأنهم في يوم الجائزة ولهم أن يفرحوا كيفما شاءوا».