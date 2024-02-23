دعاء كفارة المجلس.. سنة نبوية لمغفرة الذنوب

دعاء كفارة المجلس له أحكام وأسباب وفضل كبير، ومن فضله أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث لمغفرة ذنوب قد تكون حدثت في مجلس المسلم، وقد حرص النبي صلى الله عليه وسلم على تعليمنا هذا الدعاء لفضله العظيم وحكمه، فينبغي الحرص على قراءته عند القيام من كل مجلس.

دعاء كفارة المجلس

وقالت الدكتورة نادية عمارة الداعية الإسلامية، إن دعاء كفارة المجلس دعاء عظيم يجب أن نحرص على ترديده وإنه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله ﷺ: (مَن جلسَ في مجلِسٍ فَكَثرَ فيهِ لغطُهُ، فقالَ قبلَ أن يقومَ من مجلسِهِ ذلِكَ: سُبحانَكَ اللَّهمَّ وبحمدِكَ، أشهدُ أن لا إلَهَ إلَّا أنتَ أستغفرُكَ وأتوبُ إليكَ، إلَّا غُفِرَ لَهُ ما كانَ في مجلِسِهِ ذلِكَ).

فضل دعاء كفارة المجلس

لـ دعاء كفارة المجلس فضائل عدة منها تطهير المجلس فيطهر هذا الدعاء المجلس من اللغو والغيبة والنميمة، ومغفرة الذنوب: فيكفر هذا الدعاء ذنوب المجلس، سواء كانت ذنوب قول أو فعل.

حكم دعاء كفارة المجلس

وعن حكم دعاء كفارة المجلس فهو سنة مؤكدة وورد هذا الدعاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، وحث على تعليمه للآخرين، ولا يُعدّ هذا الدعاء واجباً، بل هو سنة مستحبة.

سبب دعاء كفارة المجلس:

المحافظة على اللسان: كثيراً ما يُخطئ الإنسان بلسانه في المجالس، فكان هذا الدعاء حماية له من الذنوب، تذكّر الله تعالى: حيث يذكر هذا الدعاء المسلم بالله تعالى في كل مجلس، مما يجعله يراقب الله في أقواله وأفعاله.