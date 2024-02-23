دعاء أول الأيام البيض من شهر شعبان 2024.. احرص على ترديده

دعاء أول الأيام البيض من شهر شعبان 2024، من الأمور الذي يهتم شريحة كبيرة من المسلمين في معرفتها، وخاصة أنها تبدأ اليوم الجمعة 13 شعبان هجرياً، الموافق 23 فبراير، وتستمر ثلاثة أيام الجمعة والسبت والأحد، وهي من الأيام التي يستحب فيها الدعاء والتقرب من الله.

دعاء أول الأيام البيض من شهر شعبان 2024

ويعد صيام الأيام البيض وصية الرسول صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: «أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام»، وهي أيام يغتنم فيها المسلمين الدعاء، وحول دعاء أول الأيام البيض من شهر شعبان 2024 يمكن ترديد الأدعية التالية:

- ربَّنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنكَ رَحْمَةً.

- اللهم إني نويت أن أصوم الثلاث أيام البيض لوجهك الكريم، فتقبل صومي يا الله.

- اللهم إني أنزل بك حاجتي، وإن قصر رأيي وضعف عملي، افتقرت إلى رحمتك، فأسألك يا قاضي الأمور، ويا شافي الصدور، أن تجيرني من عذاب السعير، ومن فتنة القبور.

- يا رب أعن كل يد تعبت من أجل الرزق الحلال .. ووسع أرزاقهم يا كريم

- اللهم انزل شفائك وفرجك ورزقك وأمنك وعفوك وعافيتك و رحمتك علينا ، واشرح صدورنا ويسر امورنا واشف مرضانا وارحم موتانا

- اللهم اجعلنا من التوابين ومن المتقين ومن المرحومين

- اللهم اجعل شهر رمضان يهل علينا ونحن في احسن حال لا فاقدين ولا مفقودين وارحمنا وتقبلنا عندك يارب العالمين من المتقين

- اللهم اجبر كسرنا واجمع شملنا وارزقنا ليلة القدر