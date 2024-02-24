مسلسلات رمضان 2024.. نجوم يبدعون في أكثر من عمل درامي

يشهد موسم مسلسلات رمضان 2024 مشاركة عدد من الفنانين بأكثر من عمل فني، ومن ثم تقديم أكثر من شخصية بأكثر من طريقة، حيث تتنوع الأعمال ما بين الدرامي والشعبي والكوميدي، ويظهر هؤلاء النجوم بشكل جديد ومختلف عن الأعمال التي شاركوا فيها من قبل.

ونستعرض من خلال السطور التالية، أبرز هؤلاء النجوم الذين يتواجدون في مسلسلات رمضان 2024 ويظهرون موهبتهم الفنية بأكثر من شخصية.

سماء إبراهيم

تشارك الفنانة سماء إبراهيم بـ 3 أعمال درامية، وتأتي أول الأعمال مسلسل عتبات البهجة بطولة يحيى الفخراني، جومانا مراد، إخراج مجددي أبو عميرة، ومسلسل الكبير 8 بطولة أحمد مكي، إخراج أحمد الجندي، ومسلسل بابا جه مع أكرم حسني، نسرين أمين، إخراج خالد مرعي.

محمود البزاوي

ويقدم الفنان محمود البزاوي عدد من الأعمال الدرامية خلال رمضان المقبل منها مسلسل محارب وهو من بطولة حسن الرداد، أحمد زاهر، إخراج شيرين عادل، ومسلسل بابا جه ويشارك في بطولته أكرم حسني، نسرين أمين، إخراج خالد مرعي.

سلوى عثمان

تواصل الفنانة سلوى عثمان تصوير مشاهدها في مسلسل حق عرب لعرضه في السباق الرمضاني المقبل وهو من بطولة أحمد العوضي، دينا فؤاد، إخراج إسماعيل فاروق، كما تشارك أيضًا في مسلسل محارب مع حسن الرداد، أحمد زاهر، إخراج شيرين عادل، ومسلسل المعلم بطولة مصطفى شعبان، منذر رياحنة، إخراج مرقس عادل.

وفاء عامر

تخوض الفنانة وفاء عامر الماراثون الرمضاني بمسلسل حق عرب بطولة الفنان أحمد العوضي، دينا فؤاد، سلوى عثمان، إخراج إسماعيل فاروق، وتشارك أيضًا في مسلسل جودر بطولة ياسر جلال، نور، ياسمين رئيس، عمرو عبد الجليل، إخراج إسلام خيري.

محمد ثروت

يعيش الفنان محمد ثروت حالة نشاط فني، حيث يشارك بـ 3 أعمال في رمضان المقبل، منها ظهوره ضيف شرف في مسلسل الكبير 8 بطولة أحمد مكي، إخراج أحمد الجندي، ومسلسل فراولة مع نيللي كريم، صدقي صخر، أحمد فهيم، إخراج محمد علي، ومسلسل سر إلهي بطولة روجينا، من إخراج رؤوف عبد العزيز.